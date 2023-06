A Juventus despediu-se, esta quinta-feira, de Ángel Di María.



O emblema italiano divulgou uma nota no site oficial, além de ter partilhado nas redes sociais um vídeo dos melhores momentos do internacional argentino em Turim.



«Os caminhos de Di María e da Juventus separam-se após um época», lê-se no comunicado da Vecchia Signora.



O extremo, de 35 anos, disputou 40 jogos pela Juventus e marcou oito golos. Di María não chegou a acordo para a renovação com o clube italiano e está muito próximo de regressar ao Benfica, clube que representou entre 2007 e 2009.