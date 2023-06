O internacional argentino Angel Di María confirmou esta terça-feira, através de uma mensagem nas redes sociais, que está de saída da Juventus, com quem termina contrato este verão.

«Chegou o fim de uma etapa difícil e complicada. Saio com a tranquilidade de que dei tudo para ajudar o clube a continuar a conquistar títulos, mas não foi possível. Saio com aquele gosto amargo de não o ter conseguido, mas com a felicidade de levar comigo muitos amigos daquele balneário maravilhoso do qual fiz parte», escreveu o avançado de 35 anos numa publicação no Instagram.

«Obrigado a todos os meus colegas por tanto carinho que me deram desde o primeiro dia, sempre me senti em casa. Um grande abraço a todos os Juventinos pelo carinho de cada dia. Um grande abraço, levo-vos no meu coração», completou.

A etapa de Di María na vecchia signora durou apenas uma temporada. Em 2022/23, o argentino marcou oito golos e somou sete assistências em 40 jogos com a camisola bianconera.

Nos últimos dias, refira-se, Di María, que pode assinar por qualquer clube a custo zero, foi associado pelo Relevo a um possível regresso ao Benfica.