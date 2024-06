Depois de cerca de época e meia na UD Oliveirense, o japonês Kazu Miura está de saída do clube português e vai voltar ao Japão para continuar a jogar, aos 57 anos.

Em comunicado, na manhã desta terça-feira, a UD Oliveirense comunicou a saída do avançado nipónico. «Depois da passagem na UD Oliveirense, Kazu Miura está de regresso ao Japão e será cedido pelo Yokohama FC ao Atlético Suzuka Club», refere a SAD dos de Oliveira de Azeméis.

Citado na mesma nota, Kazu Miura agradeceu a todos pelo ano e meio em que esteve em Portugal. «Existe um sentimento de frustração por não ter podido participar em muitos jogos, mas a experiência de aprender o futebol português e a cultura portuguesa foi uma verdadeira herança para a minha vida. Vou continuar a lutar para transformar as minhas forças em experiências aqui vivenciadas e irei fazer chegar as notícias do meu sucesso a todos vós. Boa sorte», pode ler-se, na mensagem.

Kazu Miura fez oito jogos pela UD Oliveirense, três na época 2022/23 e cinco na época 2023/24, na II Liga. Totalizou 65 minutos (mais tempos de compensações). Curiosamente, a maior parte do tempo de jogo que teve (61 dos minutos) foi na última jornada das duas épocas, quando a equipa já tinha a permanência assegurada, ambos os jogos ante o Leixões.

Volta agora a um clube que já tinha representado em 2022, então sob a designação de Suzuka Point Getters.