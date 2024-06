Carlos Fangueiro vai permanecer no comando do Leixões na próxima temporada, informou, esta quarta-feira, o clube da II Liga.

«O nosso timoneiro vai permanecer ao comando da Armada do Mar», pode ler-se no comunicado oficial.

No Leixões desde 24 de janeiro, na altura para substituir Pedro Ribeiro, o técnico de 47 anos agarrou uma equipa no final da tabela e conseguiu garantir a manutenção, terminando a época em 14.º lugar, com 37 pontos.

Ao longo da carreira treinou apenas no Luxemburgo, tendo orientado o Swift Hesperange, Titus Pétange, FC Atert Bissen e o Dudelange, clube pelo qual venceu a liga luxemburguesa em 2021/22. Agora, prepara-se para a segunda temporada em Portugal.