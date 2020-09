Chidozie e Bruno Alves são objetivos claros do Boavista no atual mercado de transferências. A SAD axadrezada pretende oferecer um nome forte e experiente para o centro da defesa ao treinador Vasco Seabra e esses dois atletas têm estado já há algumas semanas no topo das preferências.



Dito isto, é importante ressalvar que ambas as negociações estão a ser muito difíceis e as últimas exigências colocam um rótulo de «quase impossível» a ambos os dossiers. Vamos por partes.



Bruno Alves, de 39 anos, tem mais uma época de ligação ao Parma e já está a par do interesse do Boavista há quase um mês. O Maisfutebol sabe que o internacional português tem vontade de regressar à zona Norte de Portugal, mas está «muito inclinado» nesta altura a fazer mais um ano em Itália, de acordo com o que nos disse uma fonte próxima ao atleta.



Além de ter a possibilidade de ficar no Parma, Bruno recebeu nos últimos dias mais «três ou quatro» abordagens de emblemas da Serie A. Todos oferecem uma compensação financeira «muito superior» à do Boavista, assegura-nos a mesma fonte.



A possibilidade não está fechada e o Boavista pode capitalizar o lado pessoal de Bruno Alves para tentar viabilizar o negócio. Se o internacional português estiver disponível a perder muito dinheiro para encaixar num projeto interessante e «mesmo ao lado de casa», então talvez seja possível vê-lo a liderar a defesa das panteras.



Em relação a Chidozie, a questão é diferente. Neste caso, o grande obstáculo chama-se FC Porto. O central nigeriano tem mais um ano de ligação aos dragões e a vontade dos portistas passa por vendê-lo de imediato ou, na pior das hipóteses, renovar-lhe o contrato que acaba em 2021 e voltar a emprestá-lo a um emblema de outro país. Um emblema que tenha capacidade de comprar Chidozie dentro de um ano.



Graham Heydorn, empresário de Chidozie, não abriu o jogo ao Maisfutebol. «Nesta altura tudo é possível e só posso dizer alguma coisa quando estiver tudo decidido. Boavista? Como lhe disse, é possível.»



O FC Porto não facilita e está a pedir perto de dois milhões de euros aos axadrezados só pelo empréstimo por uma temporada. Como dizíamos no início, é «quase impossível» ver Chidozie (e Bruno Alves) de xadrez ao peito. As negociações prosseguem e exigem uma paciência rara.



Lucas Tagliapietra, Gustavo Dulanto e Jesús Gomez são os centrais ao dispor de Vasco Seabra neste momento.