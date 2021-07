O Boavista está a tentar fechar a contratação de Rodrigo Abascal, defesa central do Peñarol, sabe o Maisfutebol.



Abascal, de 27 anos, é esquerdino e está desde 2019 no gigante uruguaio. Perdeu espaço nas opções iniciais e pode sair a custo zero no imediato, pois o contrato está a expirar. Essa é a também a crença dos responsáveis pela SAD axadrezada.



Rodrigo Abascal ainda esteve no banco de suplentes no jogo contra o Nacional, para a Taça Sul-Americana, mas é provável que já nem seja chamado para o compromisso contra o Liverpool, já este domingo.



O processo está muito adiantado e os portuenses acreditam que Rodrigo Abascal possa estar na Invicta durante a próxima semana.



Antes de representar o Peñarol, Rodrigo Abascal jogou no Centro Atlético Fénix, um pequeno clube também de Montevideu.