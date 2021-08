O Famalicão garantiu a contratação de Adrián Marín por empréstimo do Granada, avançou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



O acordo prevê que o lateral-esquerdo chega a Portugal cedido, sendo que os famalicenses ficam com opção de compra no final da temporada.



O espanhol de 24 anos, que estava a ser observado pelo Famalicão há algum tempo, conta com passagens por Villarreal, Alavés, Leganés, além de Granada. Na temporada passada Marín disputou seis jogos pela equipa onde alinham os portugueses Domingos Duarte e Maximiano.