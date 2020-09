O Famalicão está muito perto de contratar Iván Jaime ao Málaga.



Segundo a imprensa espanhola, o médio de 19 anos não treinou esta terça-feira para encerrar a transferência para Portugal. A transferência do jovem produto do emblema andaluz deverá custar cerca de meio milhão de euros aos cofres famalicenses.



Ao que tudo indicada, Iván Jaime vai ter assim a primeira experiência fora do futebol espanhol.