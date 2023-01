Benji Michel é reforço do Arouca para as próximas duas épocas e meia.



Os arouquenses oficializaram a chegada do avançado norte-americano que assim irá viver a primeira experiência fora dos Estados Unidos. Internacional olímpico pelos Estados Unidos, Michel representou o Orlando City nas últimas quatro épocas, tendo anotado 19 golos na MLS.

Armando Evangelista ganha assim mais uma opção para o ataque do Arouca depois da lesão de Vitinho.