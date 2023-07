Leonardo Buta foi oficializado como reforço do Gil Vicente, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O lateral-esquerdo, de 21 anos, chega a Barcelos cedido pela Udinese, clube pelo qual disputou dois jogos na época 2022/23.

Leonardo Buta é irmão de Aurélio Buta, lateral direito do Eintracht Frankfurt, tendo crescido no Estarreja, no Benfica, no Anadia e no Palmeiras, antes de chegar ao Sp. Braga aos 15 anos. Completou a formação nos Guerreiros do Minho, clube pelo qual chegou a fazer cinco jogos na Liga.