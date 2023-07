O internacional peruano Jesús Castillo está a caminho do Gil Vicente. Através de comunicado, o Sporting Cristal confirmou que já chegou a «acordo» com os gilistas e despediu-se do médio de 22 anos.

Castillo vai viajar para Portugal nos próximos dias para realizar os habituais exames médicos e, de seguida, será apresentado pelos barcelenses.

Vítor Campelos ganha mais uma opção para o meio-campo, que já tinha perdido Vítor Carvalho para o Sporting de Braga, assim como Giorgi Aburjania, que terminou contrato e rumou ao Hatayspor.

Jesús Castillo, internacional pelo Peru em quatro ocasiões, cumpriu toda a carreira no Sporting Cristal. Em 2023, totalizou 25 jogos e duas assistências.