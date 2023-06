Luís Freire renovou contrato com o Rio Ave até 2025, informou o clube esta sexta-feira.



O treinador, de 37 anos, acrescenta um ano ao vínculo anterior que era válido até 2024. Em Vila do Conde desde 2021, o técnico conduziu o Rio Ave ao título de campeão da II Liga no primeiro ano e na época passada, acabou a Liga no 12.º lugar. Em duas temporadas, somou 37 vitórias em 81 jogos pelos vila-condenses.



Além de Freire, os membros que compõem a sua equipa técnica ficam ligados ao Rio Ave até 2025.