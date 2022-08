Matheus Araújo é reforço do Santa Clara até final da época 2022/23.



Em comunicado, os açorianos informam que o médio ofensivo foi contratado por empréstimo do Vasco da Gama.



O jogador de 21 anos, conhecido como MT, fez a formação no Volta Redonda e deu nas vistas nos sub-20 do Vasco, acabando por saltar para a primeira equipa - marcou um golo em 29 jogos entre 2021 e 2022.