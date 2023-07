Dylan Saint-Louis é reforço do Vizela até 2025, informou o clube.



O nternacional congolês chega a Portual depois de duas épocas ao serviço do Hatayspor. Se na primeira época o avançado disputou 38 jogos, na época passada fez apenas oito depois de o clube ter interrompido a participação no campeonato em virtude do sismo que afetou a região de Hatay.



Dylan Saint-Louis, de 28 anos, conta ainda com passagens por Saint-Étienne, Evian, Laval, Paris FC, Beerschot VA e Troyes.