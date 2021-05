O Santa Clara está a negociar a contratação de Paulo Henrique, confirmou o Maisfutebol após a notícia ter sido avançada pela imprensa desportiva.



Segundo foi possível saber junto de fontes próximas do processo, os açorianos estão interessados no lateral-esquerdo, mas as duas partes ainda não chegaram a um entendimento. Além do clube insular, o jogador de 24 anos tem mais clubes interessados nos seus serviços.



Paulo Henrique fez a formação no Santa Clara e após duas temporadas na equipa principal mudou-se para o Paços de Ferreira. Depois de quatro anos ligado aos castores, com um empréstimo ao Sp. Covilhã pelo meio, o defesa fixou-se no Penafiel, onde esteve nas últimas duas temporadas.



Os próximos dias serão, de resto, decisivos no desfecho da negociação.