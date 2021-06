O mercado de transferências ainda não abriu oficialmente, no entanto já houve 34 clubes que decidiram quebrar a ligação com treinador. Alguns já encontraram o técnico para a nova temporada, outros ainda procuram o homem ideal para o seu projeto.



O Maisfutebol fez um levantamento dos dez treinadores portugueses que estão livres no mercado. Há nomes com experiência internacional e que estão ainda sem clube conforme pode ver na galeria associada ao artigo.



Há outros treinadores que poderiam figurar nesta lista como João Pedro Sousa, Vasco Seabra, Mário Silva, Luís Freire, Silas, José Gomes, Lito Vidigal, Jaime Pacheco, César Peixoto, Rui Almeida, entre outros.