Alex Pinto está a caminho do Arouca, tendo um contrato de dois anos à sua espera no clube do distrito de Aveiro, confirmou o Maisfutebol. Assinará a custo zero.

O lateral-direito, de 25 anos, cumpriu a segunda parte da temporada passada no Gil Vicente, da I Liga, mas rescindiu prematuramente com o clube, no final desta temporada.

«6 meses maravilhosos num clube que me diz muito a mim e aos meus. Dei tudo de mim na conquista do objetivo principal e por isso saio de consciência tranquila e feliz», disse o jogador nas redes sociais.

Disputou 15 jogos neste regresso ao campeonato português. Antes disso, esteva nos eslovacos do DAC 1904, desde 2021. Já representou o Farense, Benfica B e Vitória Guimarães.