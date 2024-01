Kalvin Phillips, Jota e Karim Benzema são os nomes que agitam o mercado de transferências esta terça-feira.



O médio inglês está muito próximo de trocar o Manchester City pelo West Ham. De acordo com a imprensa inglesa, os dois emblemas estão muito perto de um acordo para o empréstimo do jogador de 28 anos que nunca se afirmou na equipa de Guardiola desde que foi contratado ao Leeds, em 2022.



Os «Hammers» têm mais alvos nesta janela de transferências e um deles é Jota, refere a Sky Sports. O internacional jovem por Portugal é um dos nomes que a formação londrina tem na lista de possíveis reforços para a posição de extremo esquerdo. Lembre-se que o avançado formado no Benfica representa o Al Ittihad, mas não está inscrito na Liga saudita.



Outro dos jogadores que pode deixar Jeddah é Karim Benzema. O futuro do gaulês permanece em aberto e o Lyon é um dos interessados no futebolista. Os franceses têm uma boa relação com o emblema saudita, que não está disposto a abrir mão do avançado sem contrapartida financeira. Além disso, Benzema precisaria de reduzir de forma considerável o salário, adianta a RMC Sport.



Por sua vez, o AC Milan quer contratar Tosin Adarabioyo ao Fulham. A Sky Sports dá conta do interesse dos italianos no defesa inglês de 26 anos que pertence à equipa de Marco Silva. O central pode sair dos «cottagers» a «custo zero» uma vez que está em fim de contrato.



Siga todas as movimentações do Mercado de Transferências