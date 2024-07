Pedro Ganchas é jogador do Silkeborg IF, da principal Liga dinamarquesa. O Paços de Ferreira anunciou um acordo com o o clube nórdico para a transferência do atleta.

Pedro Ganchas cumpriu duas épocas ao serviço do Paços de Ferreira, tendo chegado ao clube após várias temporadas na formação do Benfica.

Na época passada, participou em 30 jogos, marcando dois golos. Ganchas, de 24 anos, foi internacional português até ao escalão sub-20.

Jesper Stuker, diretor-desportivo do Silkeborg, explicou a decisão: «Há já algum tempo que tínhamos o Pedro na mira e ele foi a nossa primeira escolha para defesa-central nesta janela de transferências. É um jogador canhoto confiante que demonstra grande profissionalismo e disciplina no seu jogo. É por isso que tenho grandes expectativas de que o Pedro se possa afirmar rapidamente na equipa titular do SIF», pode ler-se no site do clube.