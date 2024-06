O Vitória de Guimarães anunciou o novo treinador da equipa B, que compete no Campeonato de Portugal. Gil Lameiras assina contrato até 2026 com os vimaranenses para esta função.

Em comunicado, o clube anunciou a escolha e sublinha o facto de o treinador ter percorrido todas as etapas formativas do Vitória SC. Iniciou funções no clube em 2016/17.

Gil Lameiras tem 30 anos de idade e é natural de Fafe. O Campeonato de Portugal começa já em agosto, pelo que o Vitória SC já indicou o homem que irá liderar os destinos da equipa secundária.

No ano passado, o Vitória de Guimarães B ficou em oitavo lugar da série B do Campeonato de Portugal. Tozé Mendes era o treinador.