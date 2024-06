Paulinho deu uma entrevista à Sporting TV na despedida ao clube de Alvalade, nesta quarta-feira. Admitindo que a aventura no Sporting «passou a voar», Paulinho justificou a saída.

«Eu nem imaginava sair daqui, mas tudo se proporcionou. Era algo que eu queria experimentar, sair da minha zona de conforto. O Toluca era uma boa oportunidade para mim, mais até do que a Arábia Saudita ou outras situações que se falavam. É um país que ama o futebol. Senti que as pessoas que falaram comigo queriam-me muito. Vou à descoberta, é algo novo para mim e para a minha família», afirmou o avançado.

Desafiado a recordar os momentos mais marcantes de leão ao peito, Paulinho destacou a viagem do Estádio de Alvalade até o Marquês, nos festejos do segundo campeonato, em maio. Dentro de campo, sublinhou ainda o golo que deu o título ao Sporting, em 2021. «Foi importante para mim, mas estávamos sós no estádio», devido à pandemia de Covid-19, relembrou.

Paulinho sai do Sporting «muito feliz, pelas amizades» que criou. «Temos um ambiente familiar na Academia. Ganhar também ajuda, mas mesmo quando não ganhávamos era igual», garante.

O avançado português admitiu ainda que veio com «muita pressão» para o Sporting, como transferência mais cara do clube. Recorda «semanas atribuladas» antes de assinar. Revelou ainda que teve a possibilidade de assinar pelos leões no último dia de mercado de verão, em 2020, mas tal não aconteceu. Por fim, Paulinho falou sobre a música dedicada a si pelos adeptos.