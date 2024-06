Em vias de deixar o Sporting, Paulinho deu uma última entrevista ao canal do clube antes de embarcar numa aventura em direção ao México, para jogar no Toluca.

O avançado foi questionado sobre a música que os adeptos criaram em sua honra: «Não tenho noção [da sua dimensão] e vou continuar sem ter. As pessoas que estão à minha volta dizem que é uma coisa incrível. Nós, como somos profissionais, tentamos afastar-nos um bocadinho.»

Confessando que canta habitualmente a música com os seus colegas, tanto no «autocarro, como no balneário», Paulinho admite saber que não foi «o melhor jogador da história do Sporting».

«Obviamente que não fui o melhor jogador da história do Sporting, nem vou sê-lo. Isso não está em questão. Mas são poucos aqueles que têm uma música como a minha. Ao início pensei que fosse para o roupeiro [risos]», disse.

Paulinho recorda-se até do impacto inicial, ao ouvir a canção. «A primeira vez que ouvi foi contra o Ajax, nem sequer tinha noção de que existia. Lembro-me perfeitamente disso. Já nem são só os sportinguistas que cantam.»

O avançado de 31 anos já foi oficializado no Toluca. O Sporting recebe no imediato sete milhões de euros, podendo ainda vir a receber mais 250 mil euros.