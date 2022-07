Depois de uma época no FC Porto, Ejaita Ifoni rumou à Bélgica.



O nigeriano, de 24 anos, foi oficializado como reforço do RC Seraing, equipa pela qual Sérgio Conceição, o filho do técnico dos dragões, assinou recentemente. O avançado assinou por três anos com o emblema belga.



Cedido pelos Black Bulls, Ejaite Ifoni marcou um golo em nove jogos pela equipa secundária dos azuis e brancos.



Além de Sérgio Conceição, Opare e Marius, dois antigos jogadores do FC Porto, também fazem parte do plantel do RC Seraing.