O Manchester City já apresentou uma proposta de renovação de contrato a Bernardo Silva, de acordo com o jornal The Times, satisfazendo o desejo do internacional português, desejado por Barcelona. Paris Saint-Germain e por equipas da Arábia Saudita.

Mbappé voltou aos treinos no Paris Saint-Germain, mas mantém a intenção de não renovar contrato com o emblema francês, garante o L'Equipe. O contrato do avançado termina em 2024.

Recorde-se que exista uma opção de renovação por mais um ano (o jogador chegou a posar com uma camisola com o ano 2025), mas a mesma não foi exercida por Kylian Mbappé.

O Aston Villa prepara-se para garantir Nicoló Zaniolo, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. A plataforma de entendimento com o Galatasaray contempla uma cedência com opção de compra.

Depois de Kepa escolher o Real Madrid, o Bayern Munique continua à procura de um guarda-redes. O Bild adianta que o clube bávaro tem nesta altura dois nomes em cima da mesa: David de Gea, que saiu do Manchester United, ou Stefan Ortega, suplente do Manchester City.

