As movimentações no mercado de transferências prosseguem a grande ritmo e a Arábia Saudita continua a agitar o futebol europeu. O Al Hilal está particularmente ativo.

Depois de garantir a contratação de Neymar, o clube de Jorge Jesus espera contar com mais dois reforços de peso. Bono, guarda-redes marroquino do Sevilha, deve viajar em breve. O outro alvo é um ponta-de-lança, Aleksandar Mitrovic, do Fulham de Marco Silva.

O Sevilha, depois de falhar a conquista da Supertaça Europeia, pode perder duas unidades influentes. Se Bono está a caminho da Arábia Saudita, Marcos Acuña (ex-Sporting) negoceia com o Aston Villa.

Ainda em Espanha, o AS garante nesta quinta-feira que a mudança na direção desportiva do Barcelona, com a confirmação da saída de Mateu Alemany e a entrada de Deco, é uma boa notícia para João Félix. O jornal espanhol escreve que Alemany não é um grande admirador de Félix, ao contrário de Deco e Joan Laporta, presidente do Barça.

Em Inglaterra, neste caso em Londres, Roméo Lavia já realizou exames médicos para ser anunciado como reforço do Chelsea, a troco de 68 milhões de euros.

TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS AO MINUTO.