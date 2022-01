N'Dri Koffi é reforço do Paços de Ferreira até final da temporada por empréstimo do Stade de Reims.



O avançado de 19 anos chega à Capital do Móvel depois de ter disputado 12 jogos na Ligue 1 - anotou um golo na estreia contra o Rennes.



A contratação do jogador da Costa do Marfa surge integrada no âmbito da parceria que existe entre castores e gauleses.



Koffi junta-se assim a Denílson, João Pedro e Lucas Silva entre as opções para o centro do ataque.