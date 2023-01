O futebolista luso-guineense Hernâni Infande está prestes a ser reforço do Paços de Ferreira, por empréstimo do Sporting de Braga, confirmou o Maisfutebol.

Hernâni Infande, extremo de 21 anos, formado nos bracarenses, surgiu esta época com mais utilização na equipa principal (oito jogos e um golo) com Artur Jorge, técnico que já o tinha utilizado com regularidade na equipa B.

O atacante estreou-se na equipa principal em 2020/21, então com Carlos Carvalhal, a 25 de fevereiro de 2021, no Roma-Sp. Braga, para a Liga Europa. Nessa mesma época, chegaria a ser utilizado por mais uma ocasião, ante o Portimonense, para o campeonato.