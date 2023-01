Fábio Silva está a negociar com o PSV Eindhoven.



O acordo entre o Wolverhampton e o clube neerlandês para a cedência do jovem avançado está muito perto de ficar fechado. O jogador de 20 anos prepaa-se assim para finalizar o empréstimo ao Anderlecht e mudar-se para os Países Baixos.



O treinador do emblema belga, Brian Riemer, já tinha dado conta da saída do internacional sub-21 português embora tenha negado qualquer conflito com o jogador, contrariando as notícias veiculadas pela imprensa belga.



Nos 32 jogos que disputou ao serviço do Anderlecht, Fábio Silva marcou 11 golos e fez duas assistências.