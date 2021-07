O Watford anunciou a chegada de Peter Etebo.

O jogador nigeriano chega por empréstimo do Stoke City, com opção de compra, e vai estrear na Premier League. O médio de 25 anos já jogou em Portugal, no Feirense, entre 2015 e 2018. Em janeiro de 2018 foi emprestado aos espanhóis do Las Palmas e, mais tarde, contratado pelo Stoke City.

Já foi emprestado ao Getafe e ao Galatasaray e agora junta-se à lista de reforços do Watford, na qual já estão os nomes de Ashley Fletcher (ex-Middlesbrough), Danny Rose (ex-Tottenham), Mattie Pollock (ex-Grimsby Town), Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) e Imrân Louza (ex-Nantes).