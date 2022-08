O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, confirmou o interesse do FC Porto na contratação do guarda-redes Samuel Portugal. O brasileiro é um dos nomes de possíveis substitutos de Marchesín, que se transferiu para o Celta de Vigo, de acordo com a imprensa desportiva.



«É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense, que lhe dê mais destaque. É um grande interesse do FC Porto, como também já houve dos outros dois grandes de Portugal. É um elogio para o trabalho dele, foi um dos melhores guarda-redes da época passada, subiu dos sub-23 e só vem a crescer. É uma valorização muito grande para o Samuel e para o Portimonense. Espero que possa acontentecer um final feliz para as duas partes», referiu o dirigente, em declarações no programa «Bola Branca», da rádio Renascença.



Ainda assim, Rodiney Sampaio garantiu que «para já ainda não recebeu» qualquer proposta oficial pelo guardião de 28 anos.



«Se chegar, vamos analisar, sentar e resolver o mais rápido possível», assegurou.



Samuel Portugal está blindado com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e tem contrato com o Portimonense até 2026. No total soma 61 jogos pela equipa principal do clube algarvio.