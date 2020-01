O Sheffield United garantiu no último dia a contratação de Richairo Zivkovic.



O avançado de 23 anos ingressa nos blades por empréstimo dos chineses Changchun Yatai, ficando o emblema inglês com opção de compra sobre o jogador.



O holandês, formado no Ajax, apontou 15 golos em 25 partidas na Liga chinesa.



Richairo is a Blade ⚡️ pic.twitter.com/Lt0B6Y2s7H — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2020