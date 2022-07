O futebolista polaco Robert Lewandowski chegou a Miami, Estados Unidos, na noite de domingo (madrugada desta segunda-feira) em Portugal e já se juntou aos novos colegas de equipa do Barcelona, tendo também já estado com o presidente do clube, Joan Laporta, para finalizar a chegada aos catalães.

«Finalmente estou aqui, estou muito contente por juntar-me ao Barcelona, por estar aqui. Os últimos dias foram longos, mas o acordo está feito, posso focar-me no novo capítulo da minha vida. Quero ganhar, não só jogos, mas também títulos, espero que ganhemos desde o início da época» afirmou o avançado que deixa o Bayern Munique, nas primeiras declarações aos canais do clube, justificando a opção de carreira.

«Eu quis sempre jogar na liga espanhola, agora é o meu novo passo, também para a minha vida pessoal. É um novo desafio e estou aqui para ajudar o Barcelona a estar no topo e ganhar os títulos possíveis», referiu o jogador de 33 anos, que também referiu ter falado com o seu novo treinador.

«Falei com o Xavi, conheço a ideia dele, foi fácil decidir pelo Barcelona. Ele sabe como deve treinar o Barcelona, porque foi um grande jogador e também é agora um bom treinador, tem um futuro promissor e quero fazer parte disto», apontou.

No sábado, foi oficializado um «princípio de acordo» para a transferência de Lewandowski do Bayern para o Barcelona e a apresentação oficial do atleta deve ser feita esta segunda-feira, à margem da digressão de pré-época da equipa em solo norte-americano.