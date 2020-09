O treinador Jorge Costa assinou nesta terça-feira um contrato válido por dois anos com o Gaz Metan, sabe o Maisfutebol. O antigo defesa central volta a um país onde foi campeão em 2012, pelo CFR Cluj, e terá ao lado o adjunto e braço direito, Marco Leite.



Os dois portugueses estavam na Roménia desde a quinta-feira passada, conforme adiantou o nosso jornal, e passaram os últimos dias a conhecer melhor o projeto e as intenções da direção do Gaz Metan.



O clube acabou o campeonato romeno de 2019/20 no sexto lugar e Jorge Costa pretende dar um salto em frente no que diz respeito à qualidade de jogo e às ambições da equipa. O antigo internacional português chega depois de o Gaz Metan ter sofrido duas derrotas consecutivas (Dínamo Bucareste e Clinceni) e tem no dia 4 de outubro o primeiro compromisso, na receção ao Hermannstadt.



No Gaz Metan estão ainda mais dois portugueses. Nuno Claro é o treinador responsável pelos guarda-redes e Idrisa Sambú, de 22 anos, é um dos avançados. Idrisa dividiu a formação entre Sporting e FC Porto.



Jorge Costa era também muito pretendido pela federação da Guiné-Equatorial e o presidente chegou a anunciar, de forma abusiva e unilateral, um acordo com o treinador. Tal como escrevemos na passada semana, o Gaz Metan é o projeto escolhido pelo português.