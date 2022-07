Xavi Quintillà é reforço do Santa Clara para as próximas duas épocas.



De acordo com os açorianos, o lateral-esquerdo chega aos Açores depois de ter terminado a ligação com o Villarreal. O defesa, de 25 anos, esteve cedido pelo «Submarino Amarelo» ao Leganés na última temporada, tendo cumprido 18 partidas.



Quintillà realizou a formação no Barcelona, mas nunca se estreou pela equipa principal. Foi emprestado ao Lleida antes de se vincular ao Villarreal, formação pela qual completou mais de 30 jogos antes de jogar nos ingleses do Norwich.