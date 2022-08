O Santa Clara oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Gabriel Batista.



O guarda-redes brasileiro chega aos Açores proveniente do Flamengo e assina por três épocas com mais duas de opção.



O jogador de 24 anos vai ter assim a primeira experiência no futebol europeu depois de quase uma década ligado ao Mengão - este ano esteve cedido ao Sampaio Côrrea. Gabriel Batista trabalhou com Jorge Jesus no emblema carioca e fez parte das equipas que venceram a Libertadores em 2019 e o Brasileirão, entre outros títulos.