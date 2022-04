A saída de Rafael Ramos do Santa Clara está iminente, sabe o Maisfutebol.



Tal como o nosso jornal escreveu, o lateral-direito aceitou a proposta tentadora que recebeu do Corinthians, clube orientado pelo português Vítor Pereira. Desta forma, os açorianos ainda vão conseguir fazer um encaixe financeiro com a venda do jogador de 27 anos, cujo vínculo expirava no final da temporada.

A cumprir a terceira época no Santa Clara, Rafael Ramos prepara-se para nova aventura fora de Portugal, depois de experiências nos Estados Unidos (Orlando City e Chicaco Fire) e nos Países Baixos (Twente).

Recorde-se que após o FC Porto-Santa Clara, da última segunda-feira, Mário Silva foi questionado sobre a possível saída de Rafael Ramos, já depois de ter confirmado a transferência do avançado Cryzan para o futebol chinês.

«Sabíamos que tínhamos jogadores apetecíveis. O Santa Clara, como a maioria dos clubes da Liga, é um clube vendedor. Sabíamos que a qualquer momento as coisas podiam acontecer, estava preparado para isso desde o primeiro momento. Resta-nos encontrar soluções, é para isso que somos pagos», resumiu o treinador do Santa Clara.