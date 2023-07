Aos 35 anos, Hugo Vieira está de regresso a Portugal e a casa. O avançado vai prosseguir a carreira ao serviço do Santa Maria, clube que compete na Divisão Pro-Nacional da AF Braga.



O jogador volta assim ao emblema do concelho de Barcelos onde começou a dar os primeiros passos no futebol. De resto, o Santa Maria refere que Hugo Vieira «regressa por amor» e que a «linda história ganhará um novo capítulo».



Hugo Vieira começou a jogar no Santa Maria e mudou-se para o Gil Vicente em 2009 depois de curtas passagens por Bordéus e Estoril. Ao longo da carreira, representou ainda no Sp. Gijón por empréstimo do Benfica (nunca jogou oficialmente pelas águias), no Sp. Braga, Torpedo, Estrela Vermelha, Yokohama Marinos, Sivasspor, Consadole Sapporo, Universitatea Cracóvia e Hibernians.