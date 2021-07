O Benfica perdeu a corrida na tentativa de fechar a contratação de Kaio Jorge. Apesar de ter feito uma oferta para o Santos, os encarnados, sabe o Maisfutebol, viram os italianos da Juventus acertarem esta segunda-feira um pré-contrato com o jovem avançado brasileiro, num acordo a ser válido a partir de janeiro de 2022.



O emblema da Luz estava disposto a pagar três milhões de euros pela promessa santista (cujo vínculo termina em dezembro de 2021), com a possibilidade ainda de inclusão de dois jogadores em troca no negócio, sendo um deles o colombiano Yony González, atualmente emprestado ao Ceará.

A investida do Benfica agradou bastante aos dirigentes do Santos, mas esbarrou no desejo do jogador de 19 anos de rumar ao futebol italiano, onde também era alvo há meses do Milan.

Em princípio, Kaio Jorge vai deixar o futebol brasileiro a custo zero no próximo ano. Há, entretanto, uma conversa nos bastidores para uma saída já agora para ser companheiro de Cristiano Ronaldo na Vecchia Signora, o que garantia então um encaixe financeiro para o clube da Baixada Santista.

