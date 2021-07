Soualiho Meïte chegou esta madrugada a Lisboa para consumar a transferência para o Benfica.



Tal como o Maisfutebol escreveu, as negociações entre os encarnados e o Torino pelo médio francês avançaram nos últimos dias. Ao que tudo indica, o jogador de 27 anos vai-se tornar reforço das águias para 2021/22.



Nascido em França e com ascendência costa-marfinense, Soualiho Meïté foi internacional pelas camadas jovens gaulesas. Produto da formação do Auxerre, jogou ainda por Lille, Zulte-Waregem (Bélgica), Mónaco e Bordéus. Chegou a Itália e ao Torino em 2018/19 e na última época esteve emprestado ao Milan na segunda parte da temporada: fez 21 jogos pelos rossoneri nesse período.