O avançado Matheus Pereira anunciou nesta segunda-feira a intenção de sair do West Bromwich. Em comunicado nas redes sociais, o brasileiro ex-Sporting afirmou, ainda assim, que não quer deixar o clube de qualquer forma e criticou quem duvidou do seu compromisso com o clube inglês.

«É muito errado alguém dizer que não tenho compromisso com o clube, já que sigo toda a minha rotina de treinos normalmente e dedico-me como sempre fiz. E é errado tentar sujar a minha imagem e o meu trabalho desta forma. Não quero deixar o clube pelas portas dos fundos, jamais quis isso, já mais tentei isso», disse o jogador em comunicado.

«Falei com o Matheus há algumas semanas. Ele foi claro ao dizer que quer sair. Não está comprometido com o Championship e não está comprometido connosco, disse recentemente do WBA, Valérien Ismaël.

Sem anunciar qual deverá ser o destino, Matheus Pereira deixa o futuro em aberto.

«Há pouco mais de três semanas recebi uma proposta que mudaria toda a minha vida e da minha família. (...) Para mim, conquistar a independência financeira aos 25 anos de idade seria algo inimaginável», concluiu o jogador brasileiro.

Matheus Pereira deixou o Sporting em 2019, quando saiu emprestado para o West Bromwich. O clube inglês, entretanto, exerceu a opção de compra do atleta no início da época passada, quando subiu ao primeiro escalão do futebol inglês.