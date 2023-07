Rochinha foi confirmado, esta quarta-feira, como novo jogador do Al-Markhiya, tal como o Maisfutebol informou em tempo oportuno.



O clube qatari informa que o jogador de 28 anos chega por empréstimo dos leões. No entanto, o Al-Markhiya salvaguardou a opção de contratar o extremo em definitivo no final da temporada.



No Al-Markhiya, Rochinha será colega de equipa de João Teixeira, ex-Desp. Chaves, de Yusupha, ex-Boavista, e Naby Sarr, defesa que passou também pelo Sporting em 2014/15.



Contratado há um ano ao Vitória de Guimarães, Rochinha nunca conseguiu afirmar-se na equipa de Amorim: somou apenas um golo e duas assistências em 20 jogos. Está agora a caminho da terceira experiência no estrangeiro, depois de já ter jogado no Standard Liège e no Bolton.