Em fim de contrato com o Mainz, Leandro Barreiro está a negociar com o Benfica. No entanto, as negociações entre o internacional pelo Luxemburgo e os encarnados passaram ao lado do emblema germânico.



«Tudo o que sabemos sobre o assunto é através da comunicação social», admitiu o diretor desportivo do 16.º classificado da Bundesliga, Martin Schmidt, citado pela Kicker.



Schmidt disse que é «incomum» conversar com o campeão português acerca da possível contratação do médio e que o Mainz não conversou com ninguém.



«Não há nenhuma proposta nem recebemos qualquer telefonema», sublinhou ainda.



Leandro Barreiro joga no Mainz desde 2016 e disputou um total de 135 jogos pelo clube entre campeonato e Taça.



