Jan Siewert, treinador do Mainz, abordou o momento de Leandro Barreiro, que deve ser reforço do Benfica na próxima temporada. O técnico da equipa alemã vê o médio focado em ajudar a equipa a manter-se na Bundesliga.

«Acho o Leo muito focado. Ele é alguém que faz de tudo para garantir que continuemos na Bundesliga. Estou ansioso pelos próximos jogos.»

Leandro Barreiro está muito perto de ser reforço do Benfica na próxima época. O médio está em final de contrato com o Mainz e deve chegar à Luz a custo zero. O jogador, de 24 anos, rejeitou uma proposta de renovação da sua atual equipa, bem como uma abordagem do Eintracht Frankfurt. Barreiro quer rumar a Portugal e jogar a Liga dos Campeões de águia ao peito.