Na lista de «negociáveis» de Jorge Jesus, Chiquinho já sabe, segundo o Maisfutebol apurou, o valor que o Benfica quer para avançar com uma negociação: cerca de sete milhões de euros.



Com 27 jogos (apenas sete como titular) e quatro golos na recém-terminada época, o médio português, recorde-se, custou 5,25 milhões de euros ao emblema da Luz em 2018, quando foi contratado do Moreirense.



Assim como no caso de Gabriel, que também está no mercado, os encarnados consideram uma saída do camisola 19 por empréstimo com opção de compra. A mesma estratégia não acontece, por exemplo, com Vlachodimos, Pizzi e Seferovic, cujas saídas são apenas admitidas em definitivo.



Aos 25 anos, Chiquinho tem contrato até junho de 2024 e cláusula rescisória de 60 milhões de euros.