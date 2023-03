O Benfica é dono de 33 por cento do passe de Guga, que, tal como escreveu o Maisfutebol na última quarta-feira, é um dos alvos do FC Porto para a próxima temporada.

Como detentor dos direitos desportivos do jogador, o Rio Ave é que tem o poder negocial, mas o Benfica está implicado numa possível transferência, no sentido em que tem direito a uma fatia.

O mesmo se aplica ao Famalicão, clube no qual o médio jogou entre 2019 e 2020, e que também tem 33 por cento dos direitos económicos.

Quer isto dizer que, ao receber uma verba por uma eventual saída de Guga, o Rio Ave tem de encaminhar um terço para o Benfica, e outro tanto para o Famalicão.

De recordar que, tal como escreveu o Maisfutebol, Guga não é o único jogador do Rio Ave na mira do FC Porto. As conversações incluem também o lateral direito Costinha.

Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues, mais conhecido como Guga, foi formado no Benfica, de onde saiu em 2018, inicialmente para jogar nos gregos do Panetolikos. Nunca chegou a representar a equipa principal dos encarnados, mas aos 25 anos pode estar a caminho de outro «grande» do futebol português.