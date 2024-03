A época está a terminar, mas por mais estranho que pareça, ainda há jogadores que estão sem contrato e, por isso, livres para assinar por qualquer clube.

A lista tem vários nomes, uns mais sonantes do que outros: desde logo David De Gea, guarda-redes espanhol que foi o titular do Manchester United durante vários anos e que deixou os red devils no último verão.

Há outros jogadores de renome, alguns com passado no futebol português, nomeadamente no Benfica e no Sporting, mas a grande dúvida que fica é a seguinte: contratava alguém?

