O mercado de transferências está dominado pela «tempestade Mbappé».

O foco mudou quando o jornal L'Equipe adiantou que o internacional francês tinha comuninicado ao Paris Saint-Germain que não queria renovar contrato.

Isso abriu a perspetiva de uma venda, sendo que o Real Madrid surge, inevitavelmente, como potencial destino.

Mbappé centra assim as atenções do mercado, mas não é tema único. A imprensa da catalunha refere que Rúben Neves está praticamente descartado pelo Barcelona, uma vez que o interesse no internacional português seria com a premissa de que chegaria sem custos.

Em cima da mesa esteve a possibilidade de Ansu Fati rumar ao Wolverhampton, mas o jogador está pouco recetivo a uma saída, o que tem provocado a irritação do empresário Jorge Mendes, de acordo ainda com a imprensa catalã.

Em Itália continua por definir o novo treinador do campeão Nápoles, sendo que o Tuttosport coloca o português Paulo Sousa entre os candidatos.

ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS.