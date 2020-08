Neymar Jr. não vai regressar ao Barcelona este verão. Pelo menos foi essa a garantia dada por Josep Bartomeu, presidente dos blaugrana.

«Nesta situação, a contratação de Neymar é inviável. Tão pouco o PSG o quer vender. É normal porque é um dos melhores jogadores do mundo. No verão passado tentámos [contratá-lo] com muita vontade, mas este verão não haverá nenhuma tentativa», disse, em entrevista ao Sport.

O dirigente falou ainda sobre Lautaro Martínez, avançado do Inter de Milão: «O Barça falou com o Inter durante várias semanas, mas as conversações estão paradas por mútuo acordo com o Inter. A situação não convida a grandes investimentos.»