Apresentado nesta terça-feira como reforço do Al Hilal, Neymar já deixou as primeiras palavras como reforço da equipa saudita, orientada pelo português Jorge Jesus.

«Quero escrever uma nova história e a Liga saudita tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade, está em grande crescimento, e por isso acredito que seja o lugar desejado», começa por dizer o internacional brasileiro.

«O Al Hilal é um clube gigante, com adeptos fantásticos, o melhor da Ásia. Isso faz-me sentir que é a decisão certa, na altura certa, e o clube certo. Adoro ganhar e adoro marcar golos, e é isso que pretendo continuar a fazer na Arábia Saudita, com a camisola do Al Hilal», acrescenta.

A imprensa francesa adianta que o PSG vai receber 90 milhões de euros pela venda de Neymar, que ganhará 100 milhões de euros por ano, sendo que o contrato é válido até 2025.