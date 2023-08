Folarin Balogun transferiu-se do Arsenal para o Mónaco.



O internacional norte-americano despede-se dos «gunners», clube onde estava desde os dez anos. O avançado percorreu todos os escalões de formação do clube e participou em dez jogos pela equipa principal. Durante a ligação ao Arsenal, o jogador de 22 anos viveu empréstimos a Middlesbrough e Reims.



Os clubes não revelaram o valor do negócio. No entanto, Balogun, de acordo com o The Athletic, custou 40 milhões de euros ao emblema monesgacos.